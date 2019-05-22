Многодетная мать через прокуратуру добилась права на земельный участок в Волжском

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-22T12:48:53+03:00

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Прокуратура Волжского добилась справедливости, которой мать троих детей из Камышина не могла добиться в одиночку. Пользуясь своим правом на получение земельного участка в собственность, она подала заявление в администрацию Камышина, но там лишь развели руками: подходящего варианта нет. И решили просто отказать. Тогда женщина решила просить землю в Волжском, но и там ей отказались вопреки закону, который позволяет многодетной семье в случае обоснованного отказа по месту жительства встать в очередь в другом районе.

- С целью восстановления прав многодетной семьи прокуратурой Волжского в адрес главы администрации Волжского внесено представление. Кроме того, по инициативе прокуратуры чиновник, допустивший нарушение закона, а привлечен к административной ответственности - к штрафу в размере 7 тысяч рублей, рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Многодетную семью уже поставили на учет, она ждет очередь на получение собственного участка в Волжском, чтобы в дальнейшей построить там дом.

ИСТОЧНИК KP.RU