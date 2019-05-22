2019-05-22T12:16:11+03:00
Происшествия

Полицейский из Дагестана избил полицейского из Астрахани

Потасовка между стражами порядка случилась в одном из увеселительных заведений каспийской столицы
Юлия Данильченко
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Мужчину могут уводить из Главка.Мужчину могут уводить из Главка.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Массовая драка между полицейскими случилась вечером 20 мая в одном из кафе Астрахани. Все началось с того, что житель Дагестана, приехавший отдохнуть в каспийскую столицу, вместе с возлюбленной решил отдохнуть в увеселительном заведении. Между ним и администратором кафе случился словесный конфликт. Пришлось вызвать полицию, но, как выяснилось, зачинщик ссоры и сам работал в Главке причем сотрудником собственной безопасности МВД по Республике Дагестан. Вместо того, чтобы разобраться, мужчина бросился драться.

- Находясь на улице, подозреваемый сотрудник полиции нанес несколько ударов руками в область головы командира взвода полка патрульно-постовой службы, после чего бросил его на землю, а затем стал душить. Его спутница ударила другого сотрудника полиции ногой в область паха. Прибывший на место происшествия дополнительный наряд полиции задержал подозреваемых, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

В отношении дебоширов возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Тем временем в полиции Дагестана начали служебную проверку.

- Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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