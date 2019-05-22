Под Волгоградом мопед врезался в прицеп: водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-22T11:52:07+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых серьезно пострадали люди. В Суровикинском районе 21 мая около половины десятого ночи несчастный случай унес жизнь 49-летнего водителя мопеда «Ягуар».

По предварительной информации, в поздний час он ехал по улице Центральной с хутор Качалин. Напротив дома № 67 мужчина пересек проезжую часть и выехал на левую обочину. Было темно, он не увидел тракторный прицеп, который был припаркован у двора. Мопед на полной скорости врезался в него. Мужчина получил тяжкие повреждения. Его нашли очевидцы, вызвали «скорую», но когда врачи приехали на место ДТП было поздно.

- В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU