Волгоградцам покажут две комедии в парке

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-22T11:12:49+03:00

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В этот четверг волгоградцев вновь приглашают посмотреть «Кино на траве». Широкоформатный кинотеатр на открытом воздухе ждет горожан в Комсомольском саду за НЭТом. В программе 23 мая 2019 года - комедия «Девять жизней» с Кевином Спейси и романтическая комедия «Даю год» с Роуз Бирн, Рейф Сполл и Анной Фэрис. Начало первого сеанса в 20 часов. А перед этим в 19.30 традиционная музыкальная разминка и викторина. Представит свое творчество волгоградцам певица, актриса, поэт-песенник и музыкант Татьяна Орел. К тому же она инструктор необычной голосовой практики - йоги голоса.

Вход на сеансы - свободный. Но учтите, чтобы занять место поудобней, лучше подойти пораньше. Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, в прошлый четверг пришли посмотреть кино на поляне около тысячи человек. С собой лучше захватить теплый плед – вечера сейчас прохладные.

ИСТОЧНИК KP.RU