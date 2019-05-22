Пенсионерка из Волгограда пострадала при резком торможении троллейбуса №9

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-22T11:03:55+03:00

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Женщину 63-х лет доставили в одну из больниц Волгограда во вторник 21 мая. Ушибы она получила в результате резкого торможения троллейбуса №9. Это случилось около трех часов дня в Тракторозаводском районе города-героя. 26-летний водитель общественного транспорта ехал по улице Николая Отрады со стороны улицы Кастерина в сторону улицы Кропоткина. Напротив дома № 10 недалеко от остановки «Новая Спартановка» сложилась опасная ситуация: троллейбус начала подрезать маршрутка. Пришлось принимать экстренное решение.

- Водитель троллейбуса, чтобы избежать столкновения, вынужден был применить торможение, одна из пассажирок электротранспорта не удержалась на ногах и упала, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что по факту аварии проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства и виновники случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU