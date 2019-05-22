Волгоградку посадили на три года за истязание ребенка

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-22T10:20:47+03:00

Она не исполняла свои родительские обязанности и издевалась над несовершеннолетним

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Сегодня, 22 мая, Тракторозаводской районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор в отношении волгоградки Дмитриенко. Ее обвиняли по сразу двум уголовным статьям – «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В суде установлено, что горе-мать жестко обращалась с собственным ребенком и наносила ему психологические, а также физические травмы.

- По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний Дмитриенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 1 месяц. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 5000 рублей, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Помимо этого она будет обязана пройти обследование и лечение у врача-психиатра. Женщину взяли под стражу в зале суда. Но приговор еще не вступил в законную силу и она сможет его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU