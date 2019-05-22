2019-05-22T09:41:32+03:00
Происшествия

Полиция Волгограда ищет очевидцев аварии с 11–летней девочкой

Школьницу сбила «Лада», она сейчас в больнице в тяжелом состоянии
Юлия Данильченко
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Девочку увезли в больницу. Фото: Алина Алимбекова.Девочку увезли в больницу. Фото: Алина Алимбекова.
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Полицейские Волгограда выясняют все обстоятельства аварии с Краснооктябрьском районе Волгограда, в которой пострадала 11-летняя школьница. ДТП произошло около шести часов вечера на остановке Ватутина. Девочка переходила дорогу по «зебре», а 38-летний мужчина за рулем «Лады Гранты», ехавший по улице Еременко со стороны Центрального района в сторону Спартановки, не заметил пешехода и совершил наезд.

Удар был такой сильный, что девочку отбросило под колеса маршрутки «Форд», которая стояла на месте. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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