2019-05-22T08:36:32+03:00
Происшествия

На волгоградских трассах за сутки сгорели грузовик «Ман» и «Волга»

У транспортных средств были неисправности, приведшие к возгоранию
Юлия Данильченко
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Первое ЧП случилось около семи часов утра 21 мая в Городищенском районе. На ФАД Р-22 полыхал грузовик «Ман». Сам водитель успел выскочить из кабины. Пока он вызывал спасателей, транспортное средство полностью поглотил огонь.

- Пожарные расчёты ДПК поселка Паньшино ликвидировали горение в 07:30 утра. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрической проводки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

А в три часа того же дня на ФАД Р-228 произошел подобный случай: загорелась «Волга» 2000 года выпуска. Владелец и его пассажиры не пострадали, но легковушка выгорела дотла. Тушил ее 34-ый расчет. На ликвидацию огня ушло всего пятнадцать минут. Эксперты на месте установили причину возгорания – в машине были неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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