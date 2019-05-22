2019-05-22T08:27:34+03:00
Происшествия

Пьяный волжанин выстрелил в прохожего из пневмата

Мужчине грозит пять лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили в отношении 39-летнего жителя Волжского. 20 мая в отдел полиции обратился 48-летний потерпевший с заявлением, что в него стрелял неизвестный. Это произошло возле дома № 50 по проспекту Ленина ранним утром. Неадекватный мужчина с пневматическим пистолетом в руке несколько раз нажал на курок, целясь в прохожего, а затем скрылся.

- В результате проведенных мероприятий участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 по Волжскому установил личность и задержал подозреваемого в хулиганстве. Им оказался 39-летний местный житель. Он сознался в содеянном. По словам подозреваемого, он произвел выстрелы беспричинно, будучи в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

У заявителя от выстрелов осталось несколько ушибов. А хулигану по статье грозит до пяти лет тюрьмы. С него уже взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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