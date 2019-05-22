2019-05-22T08:11:57+03:00
Происшествия

В Астрахани главврача судят за миллионную взятку

На протяжении трех лет ежемесячно она получала от коммерсанта по 25 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Почти миллион рублей получила главврач астраханской поликлиники в виде взятки от местного бизнесмена, который предоставлял ее учреждению транспортные услуги. Как установили следователи, еще в 2014 году медучреждение заключило договор с фирмой. По условиям оплата должна поступить на счет коммерсанта в конце года с максимальной отсрочкой. Но тот ждать не хотел.

- В январе 2014 года учредитель фирмы, желая ежемесячно получать оплату за оказанные услуги, обратился к главврачу с просьбой не применять отсрочку платежа, а проводить ее каждый месяц, на что последняя ответила согласием и выдвинула требование о передаче ей взятки в размере 25 тысяч рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

До 2017 года бизнесмен исправно платил главврачу обговоренную сумму каждый месяц. За три года женщина получила почти миллион рублей. Возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, получение взятки в крупном размере». Вскоре взяточница предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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