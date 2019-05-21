2019-05-21T20:52:34+03:00
Общество

#ЗаРотор: в Волгограде начнет курсировать сине-голубой трамвай

Он будет возить пассажиров от Площади Чекистов до ВГТЗ
Юлия Данильченко
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Фото: ФК РоторФото: ФК Ротор
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Уже с 22 мая в Волгограде начнет курсировать сине-голубой трамвай №5882(4) от футбольного клуба «Ротор». Он будет возить пассажиров по маршруту СТ от Площади Чекистов до ВГТЗ. Вагоны специально украсили яркими надписями «Наши флаги сине-голубые», «90 лет клубу» и эмблемой «Ротора»! Так что угадать трамвайчики будет проще простого.

- Футбольный клуб «Ротор» выражает благодарность руководству МУП «Метроэлектротранс» г. Волгограда в лице генерального директора Михаила Юрьевича Демидова за сотрудничество. Надеемся, что этот трамвай станет первым в череде сине-голубых транспортных средств на улицах города, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ФК «Ротор».

Кстати, футбольная команда очень просит волгоградцев фотографироваться и обязательно выкладывать свои снимки в соцсетях с хэштегом #ЗаРотор. Сейчас волгоградская сборная на десятой строчке ФНЛ. 25 мая на стадионе "Волгоград Арена" пройдет игра 38-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» - «Чертаново».

ИСТОЧНИК KP.RU

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