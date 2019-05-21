2019-05-21T19:46:28+03:00
Происшествия

В Волгограде соучредитель УК «одолжил» у организации более 3,5 млн рублей

Долги он не вернул, а за мошенничество получил шесть лет колонии
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" рассмотрели в Краснооктябрьском районном суде Волгограда. Соучредителя общества с ограниченной ответственностью "Емкор" Сергея Емельяненко признали виновным и приговорили к шести годам колонии общего режима.

- В судебном заседании установлено, что Емельяненко в период с октября по ноябрь 2015 года брал из кассы управляющей компании различные суммы денежных средств, которые обещал впоследствии вернуть, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего осужденный одолжил 3 миллиона 650 тысяч рублей. Его признали виновными по восьми эпизодам. Все деньги он успел потратить на собственные нужды. Вину свою мужчина признал.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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