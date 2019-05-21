В Волгограде соучредитель УК «одолжил» у организации более 3,5 млн рублей
Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" рассмотрели в Краснооктябрьском районном суде Волгограда. Соучредителя общества с ограниченной ответственностью "Емкор" Сергея Емельяненко признали виновным и приговорили к шести годам колонии общего режима.
- В судебном заседании установлено, что Емельяненко в период с октября по ноябрь 2015 года брал из кассы управляющей компании различные суммы денежных средств, которые обещал впоследствии вернуть, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.
Всего осужденный одолжил 3 миллиона 650 тысяч рублей. Его признали виновными по восьми эпизодам. Все деньги он успел потратить на собственные нужды. Вину свою мужчина признал.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU