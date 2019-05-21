В Волжском эвакуировали несколько ТЦ из-за ложных сообщений о минировании

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-21T18:05:03+03:00

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И снова массовые эвакуации, только теперь в Волжском: вечером 21 мая неизвестный сообщил о минированиях в ТРК «Волгамолл», ТК «Престиж», ТРК «Планета Лето» и еще в нескольких продуктовых магазинах города-спутника. Информация об этом появилась в соцсетях. Пользователи поделились фотографиями с места событий.

Пока спецслужбы проверяли здание, посетители и работники ждали открытия. Фото: Сабир Габибов.

- Был анонимный звонок. Провели эвакуацию людей, оперативно оповестили все спецслужбы. Приехали сотрудники Росгвардии, полиции, ФСБ, кинологи с собаками. Осмотрели комплекс, ничего не нашли, звонок оказался ложным. В 18:20 работников и посетителей запустили в комплекс, работаем в обычном режиме, - рассказал КП-Волгоград замгендиректора по общим вопросам «Волгамолл» Юрий Маков.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области ситуацию обещали прокомментировать после проведения проверки.Напомним, в начале мая в Волгограде также эвакуировали почти десяток бизнес-центров и ТЦ. Тогда сообщения о минированиях пришли по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU