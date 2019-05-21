На остановке 11-летнюю волгоградку сбили легковушка и маршрутка

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-21T17:38:47+03:00

Ребенка госпитализировали в больницу с травмами

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Авария произошла около шести часов вечера 21 мая в Краснооктябрьском районе Волгограда. На остановке Ватутина под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка. На место ДТП вызвали карету скорой помощи. Из-за происшествия на дороге скопилась большая пробка.

- Только что проезжал мимо. Картина, конечно, ужасная. Кровь из головы течёт. Вроде без сознания, - рассказал Антон Фирсенков.

Фото: Алина Алимбекова.

По словам очевидцев, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, не нарушая правил дорожного движения. Невнимательный водитель на легковушке, направлявшийся в сторону Тракторозаводского района, не заметил ее и совершил наезд. От удара ребенка отбросило под колеса ехавшей маршрутки.

- Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу с различными травмами, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU