2019-05-21T18:11:02+03:00
Происшествия

Под Волгоградом убийца сжег голову жертвы, чтобы замести следы преступления

Он расправился с другом после серьезной ссоры
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье «Убийство» с особой жестокостью, возбужденное в отношении 37-летнего мужчины, передали в суд Ленинского района Волгоградской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Подробности этого преступления шокируют.

- По версии следствия в декабре 2018 года в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанес своему знакомому множество ударов ножом в живот, а также лопатой по голове. В результате полученных повреждений потерпевший на месте скончался, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Понимая, что за убийство сядет в тюрьму, мужчина решил замести следы. Он не придумал ничего лучше, чем отрезать и сжечь в печи голову своей жертвы.

- На стадии расследования свою вину в содеянном мужчина полностью признавал. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

В скором времени ему вынесут приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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