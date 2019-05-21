2019-05-21T16:39:24+03:00
Происшествия

В Астрахани винтом моторной лодки убило 7-летнего мальчика

Он вместе с родителями переправлялся через реку между селами
Юлия Данильченко
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Лодка зацепилась за корягу.Лодка зацепилась за корягу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ужасный случай произошел днем 21 мая в Камызякском районе Астраханской области. Семья из четырех человек – мамы, папы и двух сыновей – переправлялась на лодке через реку между селами Нововасильево и Мултаново. Они это делали не впервые. Неожиданно винт моторной лодки зацепился за корягу, скрытую под водой.

- В результате чего женщина и ее семилетний сын упали в воду, а судно стало бросать из стороны в сторону. Ребенок, находясь в воде, получил удар винтом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Родители смогли вытащить ребенка из реки и отвезти в ближайшую больницу. Но полученные травмы оказались смертельными.

- Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался спустя несколько часов, - добавили в ведомстве.

Остальные члены семьи, к счастью, не пострадали. Следователи Камызякского МрСО проводят процессуальную проверку и выясняют все обстоятельства несчастного случая. По результатам будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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