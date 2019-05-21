2019-05-21T15:57:53+03:00
Общество

В парке ЦПКИО Волгограда расцветают сакуры

Уникальные восточные деревья появятся у Колеса Обозрения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прекрасные сакуры будут радовать волгоградцев у колеса обозрения.Прекрасные сакуры будут радовать волгоградцев у колеса обозрения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В этом году наконец-то оголенный Центральный парк культуры и отдыха Волгограда постепенно обретает ухоженный вид. Здесь уже высадили более 200 кустарников, свыше 20 крупномерных деревьев и несколько сотен цветов-многолетников. В ближайшее время зеленые зоны агрономы дополнят разными видами лилейников, астр, ирисов, флоксов и другими сортами растений, которые в зиму образуют сухоцветы.

- Эти цветы создают сложные многоцветные композиции от красно-желто-оранжевых оттенков до бело-фиолетово-синих. Только этой весной на центральной аллее появится порядка десяти цветников на площади 1000 квадратных метров, - рассказывают в мэрии.

А у колеса обозрения скоро расцветут прекрасные сакуры. Кроме того, здесь высаживают крупномерные 20-летние клены краснолистные и необычные китайские деревья гингко с ажурными листьями.

- Высота деревьев составляет от 4,5 до 8 метров. Все растения уже акклиматизированы к условиям Волгоградского региона и готовы к пересадке. Всем растениям обеспечивается регулярный полив, их обрабатывают препаратами, чтобы минимизировать стресс, и при необходимости препаратами от болезней, - говорит ландшафтный архитектор ООО «Парк» Ольга Медведицкова.

Всего в этом году в парке уже высадили свыше 140 деревьев и 5,5 тысячи кустарников, центральную аллею дополнили более 300 кустов английских роз. Напомним, ЦПКИО отдали в концессию в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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