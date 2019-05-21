На новую дорогу на улице Пожарского потратят 61,5 миллиона

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-21T15:30:22+03:00

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До конца 2019 года в Кировском районе Волгограда появится новая дорога, которая соединит улицы Санаторная и Григория Засекина. Власти уже объявили аукцион по отбору подрядчика. Потратят на новую дорогу почти 61,5 миллиона рублей. Средства на это выделили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В итоге к декабрю волгоградцы получат удобный подъезд к жилым домам на улице Санаторной, который будет соединяться с улицами Закавказской, Красных Командиров и Быстрова. Для пешеходов вдоль дороги построят тротуары с пандусами, будут и освещение, и ливневка.

Сначала дорожники должны вынести из зоны строительства все коммуникации, а также сделать «футляры» на существующих сетях. Придется укреплять и склоны Григоровой балки, через которую пойдет дорога.

Компанию, которая займется строительством, определят 13 июня. Как отмечают в мэрии, к участию приглашают компании с серьезной репутацией. Среди условий для отбора подрядчиков - наличие собственной техники и обеспечение четырех лет гарантии на все работы. Ведь все дефекты в это время дорожники должны устранять за свой счет.

- Такой подход полностью себя оправдывает: дороги, построенные и восстановленные в Волгограде за последние пять лет, благополучно переживают и климатические, и транспортные нагрузки, - прокомментировали «КП-Волгоград» в администрации города.

Напомним, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Волгограде также построят семьсот метров новой двухполосной дороги на улице Курсекова в Советском районе. Она пойдет от улицы Джабаева до улицы Грибанова. Здесь проект также предусматривает тротуары, ливневку и освещение. И тоже придется работать с рельефом. Подрядчик расчистит русло балки Купоросной и построит подпорные стены из стальных шпунтовых свай там, где к ней будет близко подходить дорога. Также в 2019 году в Дзержинском районе дорогу по улице Хорошева продлят на 750 метров от бульвара 30-летия Победы до Центра водных видов спорта. Расширяют до четырех полос улицу Героев Тулы на Тракторном.

И это не считая ремонта уже существующих городских магистралей. Дорожные работы сейчас идут в Краснооктябрьском, Красноармейском, Ворошиловском, Тракторозаводском, Советском и Дзержинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU