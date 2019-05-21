В Волгограде мошенники под видом пожарных инспекторов вымогают у бизнесменов деньги

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-21T15:47:55+03:00

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МЧС по Волгоградской области размеcтило у себя на сайте предупреждение для всех волгоградских бизнесменов: не верьте мошенникам.

Оказалось, что в последнее время участились случаи, когда предпринимателям звонили якобы представители пожарной охраны. Они сообщали о предстоящей проверки пожарной безопасности. И сразу же предупреждали: нарушений будет в любом случае очень много. Но они при должном внимании с стороны руководств могут проявить лояльность во время ревизии. Правда, не бесплатно. Все это будет стоить денег.

В итоге мошенники просили перевести энную сумму на определенный счет.

- МЧС России по Волгоградской области официально заявляет о непричастности должностных лиц ведомства к подобным незаконным действиям и рекомендует о всех подобных фактах мошенничества сообщать на телефон доверия Главного управления: 8(8442)78-99-99, а также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

Кстати, мошенники работают не только под видом пожарных, но и под видом сотрудников Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU