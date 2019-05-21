В Волгограде мошенники под видом пожарных инспекторов вымогают у бизнесменов деньги
МЧС по Волгоградской области размеcтило у себя на сайте предупреждение для всех волгоградских бизнесменов: не верьте мошенникам.
Оказалось, что в последнее время участились случаи, когда предпринимателям звонили якобы представители пожарной охраны. Они сообщали о предстоящей проверки пожарной безопасности. И сразу же предупреждали: нарушений будет в любом случае очень много. Но они при должном внимании с стороны руководств могут проявить лояльность во время ревизии. Правда, не бесплатно. Все это будет стоить денег.
В итоге мошенники просили перевести энную сумму на определенный счет.
- МЧС России по Волгоградской области официально заявляет о непричастности должностных лиц ведомства к подобным незаконным действиям и рекомендует о всех подобных фактах мошенничества сообщать на телефон доверия Главного управления: 8(8442)78-99-99, а также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.
Кстати, мошенники работают не только под видом пожарных, но и под видом сотрудников Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU