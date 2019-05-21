Четыре выстрела и все мимо: под Волгоградом парни пытались ограбить сокурсника

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-21T14:36:22+03:00

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В полицию Котельниковского района пришел 22-летний местный парень и рассказал, что его накануне чуть не застрелили неизвестные. Благо он изворотливый, смог сбежать.

Вечером 20 мая молодой человек возвращался с работы, когда к нему подошли двое малознакомых парня и, приставив пистолет, потребовали отдать им 10 тысяч рублей. Отважный волгоградец бросился наутек. Говорит, в него стреляли четыре раза. Пули просвистели мимо, и ни одна, благо, в него не попала. Догнать его грабители тоже не смогли. Зато преступников в тот же день догнали оперуполномоченные Отдела МВД России по Котельниковскому району совместно с коллегами из регионального Главка.

- Грабителями оказались двое местных парней - 20 и 22 лет, один из которых был ранее судим и когда-то был сокурсником жертвы. Он знал, что парень работает на местном предприятии и неплохо зарабатывает. Поэтому и решили на него напасть, когда он будет возвращаться со смены. Пневматический пистолет они для ограбления одолжили у знакомого, - поясняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Теперь они оба проходят по уголовному делу за «Разбой». И грозит им до 10 лет лишения свободы.

- В отношении мужчин уже избрана мера пресечения – содержание под стражей, - уточняют в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU