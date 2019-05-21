На острове Сарпинский молодая косуля приходит в гости к рыбакам

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-21T13:18:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Про молодую косулю знает почти каждый рыбак на острове Сарпинский. Грациозное животное стало наведываться к ним пару месяцев назад. И превратилось в местную знаменитость. Обычно пугливое, оно не боится подходить совсем близко к людям и иногда дает себя погладить.

- Мы на тот берег ездили на рыбалку. Она подошла без страха. Думали, что она просит есть. Но от хлеба она отказалась. Зато стала бодаться – свалила меня в воду, затем не давала встать. Может быть, решила, что мы зашли на ее территорию, - говорит волгоградец Илья Долгов.

Косуля может и забодать. Фото: Илья Долгов

Скорее всего, молодая косуля отбилась от семьи и выживает, как умеет.

- Олени едят разную траву. Но не откажутся и от хлеба, если конечно до этого ей не дадут сладкую ванильную булочку, - говорит отец Василиск, насельник волгоградского Свято-Духова монастыря. - . Видимо, животное на Сарпинском когда-то подкормили люди. И ей понравилось, теперь она так добывает себе еду. Но, к сожалению, косуля обречена. Она живет, пока не встретила охотника. А такие обязательно найдутся. Средний возраст особей – три года. Редко кто доживает до 5-7 лет. Желающих на них много.

Кстати, косули встречаются не только на Сарпинском. Уже дважды в Кировском районе Волгограда находили мертвых сбитых машинами животных. Олени могут спокойно переплывать Волгу. Возможно, просто их популяция выросла и они ищут новые места для обитания.

Сейчас у животного сезон линьки. Фото: Илья Долгов

ИСТОЧНИК KP.RU