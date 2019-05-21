2019-05-21T12:56:21+03:00
Происшествия

Месть за штрафы: волгоградец украл и разбил придорожную камеру

Парень неоднократно попадался за нарушения ПДД именно на эту видеокамеру
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Хулигану грозит за разбитую камеру 7 лет колонии.Хулигану грозит за разбитую камеру 7 лет колонии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В конце апреля 2019-го в полицию обратились сотрудник ГКУ Волгоградской области «Безопасный регион». Оператор рассказал, что неизвестный разбил стекло в его машине, которая стояла у дома №131Б по улице Ангарская, и похитил аккмуляторную батарею от видеокамеры, фиксирующей нарушения ПДД.

Воришка думал, что если он похитит камеру, то его и не найдут. Но ошибся. Осталась еще и запись видеорегистратора, установленная на машине оператора. По ней и вычислили грабителя. Им оказался 21-летний житель Центрального района Волгограда.

- Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. И часто попадался именно на этом участке. В полиции свой поступок так и пояснил: «Разбил устройство из-за недовольства количеством штрафов на данном участке дороги», - цитируют задержанного в ГУ МВД по Волгоградской области.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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