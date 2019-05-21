2019-05-21T12:33:47+03:00
Общество

Хорошо живем: в Волгограде на каждую семью приходится в среднем по два смартфона

Волгоградстат посчитал, сколько в домах волгоградцев стиральных машин и холодильников
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мобильниками сейчас никого не удивишь.Мобильниками сейчас никого не удивишь.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Волгоградцы любят поныть. По большей части вполне обоснованно: маленькие зарплаты, скудные предложения на рынке труда, убитые дороги. Но когда читаешь данные Волгоградстата, хочется сказать: ну хорошо же живем. Так статистики провели выборочное обследование «бюджетов домашних хозяйств». Что специалисты смотрели: они изучили, так сказать, обстановочку в квартирах. Например, выяснили, что на 100 домохозйства приходится 167 телевизоров, 110 холодильников, 102 стиральные машины, 125 персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Изучили, и насколько мы обеспечены мобильниками и смартфонами. В итоге получилась внушительная цифра: на 100 семей – 254 устройства. Понятно, что цифры весьма условные. У кого-то один старый «Алкатель» на пять человек, а других по два-три гаджета на человека.

К тому же, в исследовании не уточняли, каким образом эта вся техника оказалась дома: за наличные или в кредит. А следовало бы. Картина была бы более объективной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре выстрела и все мимо: под Волгоградом парни пытались ограбить сокурсника
На острове Сарпинский молодая косуля приходит в гости к рыбакам
Месть за штрафы: волгоградец украл и разбил придорожную камеру
В Волгограде поймали 19-летнего парня, ворующего крышки люков
Бабушку задушил гастарбайтер: в Волгограде поймали убийцу 62-летней женщины
В 2019-м аттестаты получат 13 тысяч волгоградских выпускников школ
В Волжском у многодетной семьи с пятью детьми сгорел дом
В центре Волгограда опять провалился асфальт на остановке
В Астрахани сотрудница стройнадзора вымогала 300 тысяч за сдачу многоэтажки
Последний звонок: 23 мая в Волгограде запретят продажу алкоголя
В Астрахани троллейбусный провод повредил восемь машин
Волгоградская область в 2019-м уже отправила на экспорт более 900 тысяч тонн пшеницы, ячменя и кукурузы
Прокуратура Волжского спасла ребенка, которому медики отказали в бесплатном лекарстве
На юге Волгограда маршрутка врезалась в трамвай
Астраханские следователи просят помощи в розыске убийцы таксиста
Спасайте рассаду и голову: синоптики обещают волгоградцам заморозки