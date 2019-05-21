Хорошо живем: в Волгограде на каждую семью приходится в среднем по два смартфона

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-21T12:33:47+03:00

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Волгоградцы любят поныть. По большей части вполне обоснованно: маленькие зарплаты, скудные предложения на рынке труда, убитые дороги. Но когда читаешь данные Волгоградстата, хочется сказать: ну хорошо же живем. Так статистики провели выборочное обследование «бюджетов домашних хозяйств». Что специалисты смотрели: они изучили, так сказать, обстановочку в квартирах. Например, выяснили, что на 100 домохозйства приходится 167 телевизоров, 110 холодильников, 102 стиральные машины, 125 персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Изучили, и насколько мы обеспечены мобильниками и смартфонами. В итоге получилась внушительная цифра: на 100 семей – 254 устройства. Понятно, что цифры весьма условные. У кого-то один старый «Алкатель» на пять человек, а других по два-три гаджета на человека.

К тому же, в исследовании не уточняли, каким образом эта вся техника оказалась дома: за наличные или в кредит. А следовало бы. Картина была бы более объективной.

ИСТОЧНИК KP.RU