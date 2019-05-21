В Волгограде поймали 19-летнего парня, ворующего крышки люков

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-21T12:25:55+03:00

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Каждый день от волгоградцев поступают все новые и новые жалобы на опасные открытые канализационные колодцы. Каждый день коммунальщики закрывают какую-то их часть. Но снова и снова эти крышки воруют. Вчера одного такого любителя дармового металлолома поймали в Тракторозаводском районе Волгограда. Причем воришкой оказался не маргинал, не алкаш, а 19-летний парень из Городищенского района. Причем вез он украденные крышки люков на машине. Его «Ладу Приору» случайно остановили для проверки инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД по Волгограду.

- В ходе беседы инспекторы обратили внимание, что парень заметно нервничает. И решили досмотреть автомобиль. В багажнике они и нашли четыре металлических крышки с канализационных люков, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Все эти крышки он снял с колодцев на улице Шурухина.

Молодой человек уже сознался, что нигде не работает, и крышки планировал сдать на металлолом.

- Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Грозит парню за это до 2 лет лишения свободы, - уточняют в региональной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU