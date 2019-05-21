2019-05-21T12:11:27+03:00
Происшествия

Бабушку задушил гастарбайтер: в Волгограде поймали убийцу 62-летней женщины

34-летнего иностранца уже задержали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Подследственного уже арестовали. Он дает показания.Подследственного уже арестовали. Он дает показания.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Несколько недель следователи Красноармейского района Волгограда беспрерывно искали убийцу, который задушил 62-летнюю женщину в ее же доме. Нашли, и уже задержали. Преступником оказался 34-летний уроженец ближнего зарубежья.

Напомним, мертвой женщину нашла ее соседка по общежитию. Она то и сообщила о трагедии в полицию. Как оказалось, женщину убили. Точнее задушили. Но осмотр ее жилища не дал следователям никаких наметок. Единственное, что было известно - пенсионерку не только убили, но и ограбили. Из ее комнаты пропал мобильный телефон и планшетный компьютер.

Несмотря на отсутствие зацепок, правоохранители продолжали поиски преступника. И вышли на 34-летнего гастарбайтера. Мужчина уже несколько лет проживает в Волгоградской области, но все это время перебивался случайными заработками. На этот раз из-за отсутствия работы решился на ограбление.

- Мужчина уже признался, что в тот день - 5 мая - он зашел в общежитие, надел резиновые перчатки, взятые им на общей кухне, и стал целенаправленно проверять все входные двери жильцов. Комната пенсионерки оказалась открытой. Когда искал ценности, которые можно украсть, женщина вдруг проснулась. Тогда он решил избавиться от неё, как от свидетеля преступления, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

При обыске в комнате, где проживает задержанный, нашли неопровержимые улики - вещи убитой пенсионерки.

- Подследственного уже арестовали. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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