В 2019-м аттестаты получат 13 тысяч волгоградских выпускников школ

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-21T11:18:37+03:00

23 мая у ребят последний звонок, а уже с 24 мая начнутся экзамены. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Всего два дня осталось доучиться тем ребятам, кто в этом году оканчивает школу и уходит, как говорят, во взрослую жизнь. 23 мая во всех школах, лицеях и гимназиях Волгоградской области прозвенит последний звонок. В этом году аттестаты об окончании основного и среднего общего образования в этом году получат почти 13 тысяч волгоградских школьников: 8900 девятиклассников и 4300 одиннадцатиклассников.

А уже 24 мая тех, кто закончил 9 классов, начнется самая горячая пора - выпускные экзамены.

- Первым они будут сдавать иностранный язык по выбору (английский, французский и немецкий языки). Этти экзамены пройдут уже в конце недели - 24 и 25 мая. Основные предметы — русский язык и математику — учащиеся девятых классов будут сдавать 28 мая и 6 июня, -уточняют в мэрии.

Для выпускников 11-х классов итоговая аттестация начнется 27 мая.

- Первыми экзаменами станут география и литература. 29 мая выпускников ждет экзамен по математике – и базовой, и профильной, 3 июня – по русскому языку. Резервные сроки сдачи ОГЭ для девятиклассников и ЕГЭ для одиннадцатиклассников – с 17 июля по 2 июля 2019 года, - уточняют в администрации города.

Напомним, 23 мая в день проведения последних звонков на территории Волгоградской области запрещена продажа алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU