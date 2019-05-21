2019-05-21T11:18:37+03:00
Общество

В 2019-м аттестаты получат 13 тысяч волгоградских выпускников школ

Последний звонок для учеников прозвенит 23 мая
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
23 мая у ребят последний звонок, а уже с 24 мая начнутся экзамены.23 мая у ребят последний звонок, а уже с 24 мая начнутся экзамены.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Всего два дня осталось доучиться тем ребятам, кто в этом году оканчивает школу и уходит, как говорят, во взрослую жизнь. 23 мая во всех школах, лицеях и гимназиях Волгоградской области прозвенит последний звонок. В этом году аттестаты об окончании основного и среднего общего образования в этом году получат почти 13 тысяч волгоградских школьников: 8900 девятиклассников и 4300 одиннадцатиклассников.

А уже 24 мая тех, кто закончил 9 классов, начнется самая горячая пора - выпускные экзамены.

- Первым они будут сдавать иностранный язык по выбору (английский, французский и немецкий языки). Этти экзамены пройдут уже в конце недели - 24 и 25 мая. Основные предметы — русский язык и математику — учащиеся девятых классов будут сдавать 28 мая и 6 июня, -уточняют в мэрии.

Для выпускников 11-х классов итоговая аттестация начнется 27 мая.

- Первыми экзаменами станут география и литература. 29 мая выпускников ждет экзамен по математике – и базовой, и профильной, 3 июня – по русскому языку. Резервные сроки сдачи ОГЭ для девятиклассников и ЕГЭ для одиннадцатиклассников – с 17 июля по 2 июля 2019 года, - уточняют в администрации города.

Напомним, 23 мая в день проведения последних звонков на территории Волгоградской области запрещена продажа алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре выстрела и все мимо: под Волгоградом парни пытались ограбить сокурсника
На острове Сарпинский молодая косуля приходит в гости к рыбакам
Месть за штрафы: волгоградец украл и разбил придорожную камеру
Хорошо живем: в Волгограде на каждую семью приходится в среднем по два смартфона
В Волгограде поймали 19-летнего парня, ворующего крышки люков
Бабушку задушил гастарбайтер: в Волгограде поймали убийцу 62-летней женщины
В Волжском у многодетной семьи с пятью детьми сгорел дом
В центре Волгограда опять провалился асфальт на остановке
В Астрахани сотрудница стройнадзора вымогала 300 тысяч за сдачу многоэтажки
Последний звонок: 23 мая в Волгограде запретят продажу алкоголя
В Астрахани троллейбусный провод повредил восемь машин
Волгоградская область в 2019-м уже отправила на экспорт более 900 тысяч тонн пшеницы, ячменя и кукурузы
Прокуратура Волжского спасла ребенка, которому медики отказали в бесплатном лекарстве
На юге Волгограда маршрутка врезалась в трамвай
Астраханские следователи просят помощи в розыске убийцы таксиста
Спасайте рассаду и голову: синоптики обещают волгоградцам заморозки