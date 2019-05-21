2019-05-21T11:19:40+03:00
Общество

В Волжском у многодетной семьи с пятью детьми сгорел дом

Они остались без документов и вещей
Екатерина МАЛИНИНА
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Никто из детей и взрослых не пострадал.Никто из детей и взрослых не пострадал.
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Главное, все живы, никто не пострадал, а остальное приложится, - говорит Арам Багдасарян. Мужчина старается не терять оптимизма, хотя в ночь на 20 мая у него полностью сгорел дом, вещи, машина.

Багдасаряны приехали в Волгоград пять назад. Купили здесь землю, постепенно построил дома. Семья стала больше. Сейчас у них четыре дочки и сыночек.

- Запах дыма первым почувствовала жена – дым шел от котельной. Она разбудила всех остальных. Мы едва успели выйти из дома. Слава богу, обошлось без ожогов. Но огонь уничтожил все. Но власти Волжского быстро отреагировали на ЧП, предоставили муниципальное жилье, - рассказывает мужчина.

Пятеро ребят от 2 до 9 лет и их родители пока не заселились в муниципальную однушку. Взрослые занимаются восстановлением документов, а детвора пока у друзей.

Сообщение о семье, которой нужна помощь: нет даже элементарной одежды, быстро распространилась по соцсетям. И люди откликнулись.

- Мне звонят постоянно, предлагают участие, вещи. Но я уже даже вынужден отказывать, хотя очень благодарен за неравнодушие. Просто их негде складывать. Ближайшее время мы будем жить на 27 квадратных метрах всемером. Вряд ли там еще что-то поместится, - говорит Арам.

Если вы готовы оказать помощь семье, телефон главы семейства: 89616980000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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