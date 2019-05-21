2019-05-21T12:33:20+03:00
Общество

В центре Волгограда опять провалился асфальт на остановке

Это уже второй раз с начала года, когда проседает тротуар на площади Чекистов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Тротуар на остановке «площадь Чекистов» в Волгограде, кажется, расположен над каким-то порталом в подземелье. Иначе как объяснить, что уже второй раз за несколько месяцев здесь проседает асфальт. В администрации Волгограда, правда, называют это явление «локальной просадкой асфальтобетонного покрытия на тротуаре в местах прохождения подземных коммуникаций». Благо вовремя заметили пока не образовалась яма.

- Специалисты муниципального дорожного предприятия уже приступили к устранению – на месте ЧП работает бригада и спецтехника. Рабочие произведут отсыпку и трамбовку песчаной подушки, затем восстановят щебеночное основание, а после уложат новое асфальтобетонное покрытие, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

Кстати, практически одновременно провалился асфальт и чуть дальше по улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе (неподалеку от районного ЗАГСа).

- Просадку на прилотковой части дороги на пересечении улиц Рабоче - Крестьянской и Ким также устранят в ближайшее время, - уверяют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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