2019-05-21T10:18:33+03:00
Общество

В Астрахани сотрудница стройнадзора вымогала 300 тысяч за сдачу многоэтажки

А ее коллега требовала 400 тысяч за «соседний» дом
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина предложила поставить подпись за 300 тысяч рублей.Женщина предложила поставить подпись за 300 тысяч рублей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Кто так строит, ну кто так строит, - сетовал герой Фарады. Строят действительно по-разному. Кто-то на совесть, кто-то как получится. Но получить положительное решение по Стройнадзора не просто в обоих случаях. Поэтому и пришла к заместителю генерального директора сотрудница этого ведомства с выгодным предложением. Она попросила 300 тысяч рублей за то, что поставить свою подпись под положительным заключением построенной многоэтажки.

Чтобы успеть сдать многоквартирный дом и выполнить сроки долевого строительства, сотрудник компании согласился на сделку и передал женщине деньги.

Вскоре к нему явилась еще и коллега взяточницы. Она повысила мзду до 400 тысяч уже за другую многоэтажку. Но в итоге обеих подруг задержали. Сейчас решается вопрос, оптравлять их в СИЗО или оставить под подпиской о невыезде.

В отношении двух женщин возбудили уголовное дело по статье: получение взятки в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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