Последний звонок: 23 мая в Волгограде запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-21T09:13:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 мая в волгоградских школах прозвенит «последний звонок». Бантики, шарики, цветы, и… никакого алкоголя. В этот день, напомним, ни в одном магазине Волгоградской области нельзя будет купить «горячительные напитки».

Соответствующий региональный закон был принят 15 марта 2019-го. Он устанавливает полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории всей области. Владельцев магазинов, которые нарушат это требование, ждет немаленький штраф - до 40 тысяч рублей. Кроме того, никто не отменял штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. Он составляет для граждан – до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – до 200 тысяч рублей; для юридических лиц – до полумиллиона рублей.

Напомним, запрет на продажу алкоголя в Волгоградской области новым законом установлен не только в день проведения последних звонков, но также 25 января - в День российского студенчества; 1 июня - в Международный день защиты детей; 27 июня - в День молодежи и 1 сентября - в День знаний (а в случае, если 1 сентября выпадает на воскресенье, - в следующий за ним день).

ИСТОЧНИК KP.RU