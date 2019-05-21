В Астрахани троллейбусный провод повредил восемь машин

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-21T09:26:51+03:00

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В Астрахани десять лет назад убрали с улиц города трамваи. В прошлом году каспийская столица лишилась троллейбусов: решили, что они создают пробки на узких улочках. Предприятие обанкротилось. Но контактную сеть демонтировали не везде. Осталась она, например, на перекрестке улиц Николая Островского и Боевой. Один из обесточенных проводов висел не один день. Но водители его просто не заметили, а кто заметил, не придал значения. Пока он не намотался на колесо «Тойоты», затем провод по инерции отскочил еще на другие машины. Удар таким хлыстом повредил еще семь машин. Слава богу, обошлось без повторения сцены из фильма «Пункт назначения». Все живы и здоровы. А вот машинам досталось.

Теперь водителям предстоит выяснять отношения с мэрией, которая пока и ответственна за состояние контактной сети. Ремонт обойдется в копеечку.

Рухнули провода на автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU