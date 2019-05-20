Волгоградская область в 2019-м уже отправила на экспорт более 900 тысяч пшеницы, ячменя и кукурузы

СЕГОДНЯ 23:02 2019-05-20T23:02:05+03:00

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В последние годы, что и говорить, а сельское хозяйство в Волгоградской области развивается стремительно. Все больше обработанных и засеянных полей, больше орошаемых плантаций, растут урожаи. Соответственно растут и объемы продаж сельхозпродукции, в том числе и за рубеж. Так, уже с начала 2019 года Волгоградская область отправила на экспорт 905 тысяч тонн продукции растениеводства и продуктов ее переработки.

В основном наша продукция уходит за границу через порты Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей (685 тысяч тонн отправлены в экспортном направлении через порты). Больше всего уходит в Иран. Так, водным транспортом отправлено порядка 111 тысячи тонн, в том числе в Исламскую Республику Иран — 94,5 тысячи тонн ячменя и кукурузы с площадок Волгоградского элеватора, порта Татьянка, Камышинского порта, Дубовского ХПП, Береславского порта. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областном комитете сельского хозяйства.

Добавим, Волгоградская область входит в десятку лидеров сельскохозяйственного производства страны. В 2019 году объем экспортных поставок должен превысить 212 миллионов долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU