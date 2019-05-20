Прокуратура Волжского спасла ребенка, которому медики отказали в бесплатном лекарстве
В Волжском 7-летний мальчишка, который с рождения страдает тяжелым заболеванием и имеет инвалидность, едва не умер по вине медиков. И речь не о врачебной ошибке, речь о некомпетентности чиновников из здравоохранения. Ребенку, чтобы просто жить, надо принимать жизненно важные препараты. Дорогие лекарства. По закону их детям-инвалидам должны предоставлять бесплатно. Но в облздраве ребенку в бесплатных медикаментах отказали. Как в последнюю инстанцию мать ребенка-инвалида обратилась за помощью в прокуратуру.
Как установили сотрудники прокуратуры, мальчик действительно состоит у врачей-специалистов детской горбольницы Волжского и нуждается в постоянных уколах лекарства.
- В облздраве пояснили свой отказ тем, что препарат не входит в перечень препаратов для льготного лекарственного обеспечения. Однако, согласно законодательству, дети-инвалиды обеспечиваются бесплатно всеми лекарственными средствами по медицинским показаниям, - уточняют в областной прокуратуре.
Поэтому сотрудники ведомства подали в суд с требованием обязать облздрав обеспечить ребенка необходимым лекарством. И комитет уже закупил препарат на 11 миллионов рублей.
- Мальчик получает положенное ему бесплатное лечение, - говорят в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU