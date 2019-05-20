На юге Волгограда маршрутка врезалась в трамвай

СЕГОДНЯ 20:36 2019-05-20T20:38:32+03:00

В аварии, к счастью, никто не пострадал

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Опять в Волгограде авария с участием общественного транспорта, и опять с маршруткой. Причем на этот раз столкнулись микроавтобус с людьми и трамвай.

ДТП произошло в 15.30 в Красноармейском районе Волгограда. Маршрутка ехала по проспекту Героев Сталинграда, на пересечении с улицей Фадеева врезалась в трамвай, который двигался по маршруту №11.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, выезжая на перекрёсток, микроавтобус в нарушении правил дорожного движения не предоставил электротранспорту приоритет в движении и допустил столкновение.

- Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Водитель маршрутки сразу же признал свою вину. Задержка в движении трамваев составила не больше 5 минут, - уточнили в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU