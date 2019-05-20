2019-05-20T19:49:37+03:00
Происшествия

Астраханские следователи просят помощи в розыске убийцы таксиста

Преступника запечатлела камера видеонаблюдения [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с видеокамеры, предоставленное СУ СК по Астраханской области.Фото с видеокамеры, предоставленное СУ СК по Астраханской области.
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Уже неделю астраханские следователи ищут убийцу, который жестоко расправился с пожилым таксистом. Случилось это ночью 12 мая. Очевидцы обнаружили окровавленное тело мужчины в машине Шевроле «Ланос» вишневого цвета, которая была припаркована на обочине у дома № 88 по улице Революционной в Ленинском районе Астрахани. Убитым оказался 73-летний пенсионер, который периодически подрабатывал извозом. Следователи при осмотре насчитали на его теле несколько колото-резаных ран в области груди и шеи.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, под подозрение пал немолодой мужчина. Его запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в одном из магазинов, который расположен рядом с местом совершенного преступления.

В Астрахани ищут убийцу таксиста: преступник попал на видео.

Приметы подозреваемого: глаза круглые, посаженные внутрь, небольшой нос, уши слегка оттопырены, рыжеватые усы, щетина светло-рыжего цвета.

Был одет: черная короткая куртка, джинсы темного цвета, черные туфли с острым носом.

- Если вам что-либо известно о данном человеке, просим незамедлительно сообщить по телефонам: дежурный СУ 8-908-612-86-01; дежурная часть УМВД 8(8512) 400-015, 400-902 либо 02, - обращаются к очевидцам правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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