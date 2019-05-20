Спасайте рассаду и голову: синоптики обещают волгоградцам заморозки

СЕГОДНЯ 19:34 2019-05-20T19:34:12+03:00

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Еще вчера волгоградцы изнывали от жары и прятались от испепеляющего солнца, а уже завтра 21 мая в Волгоградской области похолодает до ноля. Волгоградские синоптики обещают даже заморозки. Правда, ночные и на поверхности почвы.

С севера на регион движется холодный циклон. Он и несет с собой прохладу и дожди. По данным волгоградского ЦГМС, уже 21 мая ночью температура воздуха опустится до +5…+10º, а в отдельных северных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2 градуса. Правда, днем будет комфортно - +18...+23º.

22 мая ветер сменится с северного, но юго-восточный. Однако, теплее не станет.

- Ночью местами 0...+5º; на поверхности почвы кое-где возможны заморозки 0...-2 градуса. Днем +20...+25º, - прогнозируют синоптики.

А в среду грянет гроза. Местами пройдут кратковременные дожди. А во время грозы порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В Волгограде, конечно, заморозков не обещают. Но ночью в ближайшие дни будет холодно +6…+8 градусов, днем температура будет держаться на отметках +20…+22°.

ИСТОЧНИК KP.RU