2019-05-20T19:26:02+03:00
Общество

Путин помиловал 18-летнюю волгоградскую студентку

Девушка попала за решетку за сбыт наркотиков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девчонка решила подзаработать с другом на закладках и попалась у первого же тайника.Девчонка решила подзаработать с другом на закладках и попалась у первого же тайника.
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Владимир Путин подписал сегодня 20 мая указ о помиловании. В долгожданном для многих осужденных списке - всего четыре человека: 84-летняя пенсионерка, 82-летний ветеран труда, украинец и 18-летняя школьница. Юная девушка - волгоградка Жанна Саламатина. И если остальные помилованные получили снисхождение по состоянию здоровья своего или близких, то школьницу помиловали за амнистию души.

"Руководствуясь принципами гуманности, Президент постановил помиловать Жанну Саламатину, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - гласит указ №229, опубликованный на сайте Президента России.

Жанна попала в колонию по глупости. Ей было 17 лет. Она только поступила в один из волгоградских колледжей. Почувствовала себя взрослой. И решила найти подработку. С другом нашли в интернете предложение делать закладки наркотиков. И решили попробовать. Обещали по 250 рублей за закладку. Но ребят поймали у первого же тайника. 4 мая 2018 года суд Краснооктябрьского района Волгограда приговорил Саламатину к 4 годам лишения свободы.

Но девчонка не пошла по наклонной. Наоборот, перевернул ее жизненные ценности. Она исправно выполняла все задания наставников, получила в колонии три профессии, да еще и стала победительницей в конкурсе среди несовершеннолетних осужденных под названием «Амнистия души». Эта победа и дала ей путь на свободу. Кстати, на днях Жанне только исполнится 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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