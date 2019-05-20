2019-05-20T17:43:50+03:00
Происшествия

В Астраханской области под суд пойдут два гаишника-взяточника

Сотрудники ДПС за «энные» суммы закрывали глаза на нарушения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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О поборах гаишников слагают анекдоты и легенды. И ведь не на пустом месте: фактов хоть отбавляй. Вот, в Астраханской области поймали еще двух сотрудников ДПС, которые брали взятки от водителей. Теперь они, правда, на скамье подсудимых.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, вскрылись сразу несколько фактов взяточничества. Так, в январе, дежуря на дороге между селами Марфино и Калинино Володарского района Астраханской области они пытались остановить «ВАЗ-2106». Но водитель лишь прибавил газ и тормознул только уже у дома по улице Калинина в селе Марфино. Мужчина, который был за рулем, сбежал, бросив своего друга-пассажира. Но полицейские не растерялись и потребовали у задержанного 20 тысяч рублей, якобы за непривлечение того к ответственности. Хотя знали, что ему то наказание, как пассажиру, и не грозило.

Позже потребовали 15 тысяч рублей у нетрезвого водителя «Дэу Матиз», чью машину остановили у райадминистрации. Причем, они даже разрешили пьяному мужчине съездить домой за деньгами. Сопроводили его, взяли деньги, и отпустили нарушителя.

Все эти факты вскрыли сотрудники УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по Астраханской области. Сейчас дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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