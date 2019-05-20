2019-05-20T17:22:29+03:00
Происшествия

Волгоградка - директор предприятия ЖКХ начислила себе 700 тысяч рублей премии за сложную работу

Женщине грозит до 6 лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Несомненно, работа у коммунальщиков - не сахар, нервная и сложная. Но начислять себе лишние надбавки к зарплате, если ты работаешь в муниципальном предприятии и получаешь деньги из бюджета, не положено. Даже за излишний стресс. Вот за это и будут судить волгоградку. Женщина работала директором МУП «Коммунальное хозяйство «Клетское» и решила, что ей за вредность положены премии. Премировала себя ежемесячно и не скупилась. Начисляла сама себе надбавки с припиской «за сложность и напряженность». За четыре года - 2013 по 2017-й - таким образом она, подзаработала 690 тысяч рублей.

Махинации с премиальными вскрыла прокурорская проверка. Сотрудники ведомства также установили, что в июле 2016 года ею были присвоены 54 тыс. рублей, фиктивно оформленные как выданные под отчёт работнику. В общем, закончилась проверка уголовным делом по статье «присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения».

- В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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