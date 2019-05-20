Волгоградка Анна Боронина вышла в полуфинал шоу «Песни»

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-20T18:25:23+03:00

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Волгоградка Анна Боронина опять поразила всю страну. Поразила своим прекрасным вокалом. Да так, что вышла в полуфинал популярного телешоу «Песни», которое выходит на канале ТНТ. Наша землячка, которая уже прославилась на всю страну своими авторскими шедеврами «Гаджет» и «#жигазажигалка», на этот раз вдруг предстала в необычном и романтичном образе с песней «Кабриолеты».

Наставник волгоградки - Тимати - не скрывает, что болеет за Боронину и считает, что она одна из главных претенденток на победу в телешоу. Он уверен: Анна очень многогранная и до конца еще не раскрыла свой потенциал. В чем ее зрители и смогли убедиться, когда вместо яркого рэпа услышали мелодичное и спокойное исполнение.

- Анна - девушка контраст - сильная, чуткая, иногда девушка-крейзи, иногда девушка-огонь, девушка нежная, разносторонняя. Но она идёт и несёт своё! Сильно, - отмечают комментаторы в соцсетях.

Анна Боронина - Кабриолеты (Песни на ТНТ).Песни ТНТ

Напомним, Анна Боронина на сцене - не новичок. В 2007 году она попала в Москву, ее заметил DJ Smash. Затем была солисткой группы «23:45». После смерти продюсера ее карьера пошла на спад и волгоградка, по ее признанию, переживала черную полосу в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU