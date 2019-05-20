В Городище построят детсад за 127 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-20T15:49:52+03:00

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В 2019-м году в Волгоградской области намерены построить просто небывалое количество новых детских садов - 11. Все они попали в нацпроект «Демография». Уже возводят дошкольные учреждения в Волжском, Камышине и Волгограде, а также в Иловлинском, Новоаннинском, Светлоярском муниципальных районах. А сегодня заключили контракт на строительство детсада в поселке Городище.

Это будет современное двухэтажное здание на проспекте имени Ленина в Городище, в котором разместятся семь групп (в том числе ясли). Всего сад сможет принять 140 волгоградских малышей. Здесь будет и спортзал, и музыкальных зал, благоустроенные площадки с теневыми навесами на территории. Строить детсад будет компания «Приволжтрансстрой». На возведение этого учреждения уже выделили более 127 миллионов рублей. Сдать его в эксплуатацию подрядчик по контракту должен в декабре 2019-го.

А всего в ближайшие три года в Волгоградской области намерены построить 25 новых детских садиков.

ИСТОЧНИК KP.RU