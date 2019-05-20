Пожилые супруги выиграли почти пять миллионов рублей в лотерею

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-20T13:59:37+03:00

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Дорогу осилит идущий, а лотерею выиграет покупающий билеты. Супруги Морозовы из Волгограда билеты приобретают постоянно. Для них это стало хорошей традицией. Причем у них выработалась своя система: Владимир анализировал архивные данные, а Надежда выбирала любимые числа. Пенсионеры выигрывали небольшие суммы. Но в 10026-м тираже лотереи «Гослото 5 из 36» они выиграли почти пять миллионов рублей. Результаты проверяли через интернет, причем несколько раз.

- Мы несколько раз смотрели результат тиража, числа совпали. Но до конца не верили в такое везение, - поделился впечатлением Владимир Морозов. — На следующий день поехали в точку продаж «Столото», чтобы еще раз убедиться в выигрыше.

Бывший военный, ракетчик в отставке и его супруга - врач-терапевт в больнице уже съездили за выигрышем. С собой взяли своего внука Филиппа. Мальчишка еще ходит в детский сад, но дедушка с бабушкой уже задумываются о его будущем. Часть выигрыша он решили отложить на его будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU