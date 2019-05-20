2019-05-20T13:59:37+03:00
Общество

Пожилые супруги выиграли почти пять миллионов рублей в лотерею

Они потратят их на будущее внука Филиппа
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Морозовы приехали за выигрышем с внуком Филиппом. Фото: пресс-служба «Столото»Морозовы приехали за выигрышем с внуком Филиппом. Фото: пресс-служба «Столото»
Изменить размер текста:

Дорогу осилит идущий, а лотерею выиграет покупающий билеты. Супруги Морозовы из Волгограда билеты приобретают постоянно. Для них это стало хорошей традицией. Причем у них выработалась своя система: Владимир анализировал архивные данные, а Надежда выбирала любимые числа. Пенсионеры выигрывали небольшие суммы. Но в 10026-м тираже лотереи «Гослото 5 из 36» они выиграли почти пять миллионов рублей. Результаты проверяли через интернет, причем несколько раз.

- Мы несколько раз смотрели результат тиража, числа совпали. Но до конца не верили в такое везение, - поделился впечатлением Владимир Морозов. — На следующий день поехали в точку продаж «Столото», чтобы еще раз убедиться в выигрыше.

Бывший военный, ракетчик в отставке и его супруга - врач-терапевт в больнице уже съездили за выигрышем. С собой взяли своего внука Филиппа. Мальчишка еще ходит в детский сад, но дедушка с бабушкой уже задумываются о его будущем. Часть выигрыша он решили отложить на его будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде откроют еще 10 ярмарок
Волгоградцы хранили в гараже 78 осетров и 8 килограммов черной икры на 10 миллионов рублей
Следователи просят помочь с поиском убийцы пенсионера в Волжском
В Волгограде арестовали четырех руководителей запрещенной организации «Свидетели Иеговы»
«Водоканал дословно»: на Мамаевом кургане показали документальный спектакль
Пьяная астраханка на спорткаре насмерть сбила пешехода, а потом протаранила еще две машины
В Волгоградской области клещи покусали 571 человека
В центре Волгограда в двойной аварии пострадал подросток
С 21 мая отключат горячую воду в четырех районах Волгограда
«Ротор» проиграл «Тамбову»: счет – 1:0
Набережную Волгограда после фестиваля «#Вдохновляйся2019» убрали за два часа
Астраханец до смерти забил друга, который потерял его сумку с документами
В личную коллекцию: под Волгоградом мужчина нашел мешок боеприпасов
Под Волгоградом из-за неисправной проводки сгорела «Газель»