2019-05-20T13:22:08+03:00
Общество

В Волгограде откроют еще 10 ярмарок

Всего их будет 41
Екатерина МАЛИНИНА
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Уличную торговлю пытаются сделать цивилизованной.Уличную торговлю пытаются сделать цивилизованной.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Время стихийной торговли подходит к концу. Городские власти пытаются сделать мини-рынки цивилизованными. В этом году в Волгограде открывают еще 10 ярмарок. Это плюс к тем 31, что уже существуют. Таким образом, на новых площадок разместятся 400 дачников и продавцов. Договоры заключают на три года

Среди новых территорий площадки на улицах Туркменской, Шумского, Лавровой, Еременко, Брестской, Исторический и еще несколько. Часть из них на новых местах, часть на привычных точках, которые привели в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. На них будет твердое покрытие, туалеты, контейнерные площадки, помещение для ветлаборатории.

Например, на улице Шумской откроют ярмарку для жителей «Родниковой долины», которые вынуждены были ездить за свежими овощами с огородов за несколько километров.

Ярмарки будут работать до ноября ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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