2019-05-20T12:43:14+03:00
Происшествия

Волгоградцы хранили в гараже 78 осетров и 8 килограммов черной икры на 10 миллионов рублей

Им грозит уголовное наказание
Екатерина МАЛИНИНА
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Запрещенную продукцию отправили на экспертизу.Запрещенную продукцию отправили на экспертизу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Машину, за рулем которой был 38-летний мужчина, задержали на территории одно из гаражных кооперативов в Волгограде. Рядом с ним сидела 47-летняя дама. У полицейских и сотрудников УФСБ была оперативная информация ,что парочка занимается незаконно продажей рыбы, занесенной в Красную книгу. Подозрения оказались верными. В багажнике нашли осетров. Их же обнаружили и в самом гараже. В холодильнике хранились осетровые и икра. Всего оперативники изъяли 78 тушек весом 250 килограммов и 8 килограммов черной икры, расфасованной по стеклянной таре.

Сейчас следователи изучают, откуда у волгоградцев такое богатство и кому оно предназначалось. Пока уголовное дело возбуждено за добычу и оборот особо ценных пород рыб. Также отправят товар на экспертизу. По предварительным данным ущерб природе составил 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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