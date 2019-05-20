Следователи просят помочь с поиском убийцы пенсионера в Волжском

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-20T12:14:35+03:00

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Убийство пенсионера произошло в Волжском 12 марта. Мужчина возвращался домой по улице 40-летия Победы, но не дошел несколько метров. Его убили возле дома 73. Неизвестный человек неожиданно напал на прохожего и около 10 раз ударил его в сердце, живот, в плечо. Волжанин потерял слишком много крови и умер еще до приезда «скорой». Пока точно неизвестны мотивы преступления: была ли это старая месть, или отморозок решил так разжиться деньгами.

Следователи по горячим следам не смогли найти убийцу. По факту смерти возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Они просят всех, кто видел ЧП или имеет информацию о человеке с ножом, сообщить по телефону следователя-криминалиста 8-927-068-07-01, на телефон доверия СК 23-66-83 или на «02».

- Анонимность и конфиденциальность информаторам гарантируется, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU