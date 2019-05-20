2019-05-20T12:04:37+03:00
Общество

В Волгограде арестовали четырех руководителей запрещенной организации «Свидетели Иеговы»

Члены волгоградской организации останутся в СИЗО до 13 июля
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд запретил "Свидетелей" в 2017 годуСуд запретил "Свидетелей" в 2017 годуФото: Андрей МИРЕЙКО
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Религиозную организацию Свидетели Иеговы запретили в 2017 году. Суд признал ее экстремисткой. По закону, все представительства на местах должны были свернуть свою деятельность. Но этого не произошло. В некоторых регионах люди продолжают собираться и вербовать новых членов. В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении четырех мужчин: Вячеслава Осипова, Валерия Рогозина, Игоря Егозаряна и Сергея Мельника. Волгоградцев подозревают в организации деятельности экстремистской организации – ч.2 ст. 282.2 УК РФ. Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователей об их аресте. Они пробудут в СИзО до 13 июля.

По мнению следствия, подозреваемые руководят в Волгограде экстремистской организацией «Свидетели Иеговы», которая входит в структуру религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", запрещенной в России, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Все мужчины работают, один из них официально занимается бизнесом. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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