«Водоканал дословно»: на Мамаевом кургане показали документальный спектакль

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-20T11:58:51+03:00

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В Ночь музеев склоны резервуаров чистой воды на Мамаевом кургане вновь превратились в зрительный зал. В прошлом году здесь показали спектакль-воспоминание «Белое платье» о людях, которые восстанавливали Сталинград. В 2019-м музей историй чистой воды «Фильтры» при поддержке компании «Концессии водоснабжения» и Фонда президентских грантов представил волгоградцам документальный проект «Водоканал дословно» о тех, кто сегодня снабжает город чистой водой. Автор проекта - директор музея Анна Степнова, режиссер - Алексей Перловский.

Зрительным залом стали резервуары чистой воды на Мамаевом кургане.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом спектакле не было костюмов. Не было декораций, если не считать Родины-матери, которая парила над залом и сценой. А главными были люди и их истории. Большинство из них для нас всегда остается «за кадром» - в колл-центре, в колодце или траншее, где меняют ветхие трубы. Многие из них пришли работать в горводоканал случайно и не заметили, как это стало делом всей жизни. Миссией, если хотите. Они действительно гордятся тем, что делают. А еще их работа полна неожиданностей и авралов, в ней всегда есть место трудовому подвигу. Ведь чистая вода, которая привычно течет из наших кранов, это работа тысяч коммунальщиков круглые сутки, круглый год.

Старший мастер цеха «Центр-1» Андрей Долгошеев закончил училище искусств, виртуозно играет на баяне и увлекается фотографией.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пришли посмотреть спектакль около пятисот волгоградцев. Так что многие смогли взглянуть на труд сотрудников водоканала с другой стороны. На сцене кто-то робел, а кто-то, напротив, раскрылся. И показал такую артистичность, какой вовсе не ожидаешь от слесаря, сварщика, мастера или инженера. Получилось неожиданно, душевно и, главное, искренне. Такого вы точно больше нигде не увидите и не услышите.

У оператора хлораторных установок ВОС «Кировские» Юлии Бундиковой работа опасная. Так что два противогаза всегда при ней. Как пользоваться средствами защиты показала ее дочка Анастасия.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Когда смолкли последние аплодисменты, на сцене случилось «Глобальное потепление». Музыканты, один из которых, кстати, тоже трудится в водоканале, заставили волгоградцев забыть и о злых комарах, и о ночной прохладе.

Электрогазосварщик цеха «Север» Александр Мололкин принес с собой найденные во время работы раритеты. Тут и старинные монеты, и трак от танка времен войны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU