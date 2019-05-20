2019-05-20T11:56:48+03:00
Происшествия

Пьяная астраханка на спорткаре насмерть сбила пешехода, а потом протаранила еще две машины

Она уехала с места ДТП
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина нигде не работает.Женщина нигде не работает.Фото: УМВД по Астраханской области
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Авария произошла на Набережной 1 Мая вечером 19 мая в Астрахани. 70-летняя женщина переходила дорогу по зебре, когда ее на высокой скорости сбил Hyundai Coupe. Пенсионерка погибла сразу – до приезда «скорой». Но водитель даже не остановился, чтобы узнать последствия своего наезда. Лобовое стекло разбилось паутинкой, но водитель продолжал гнать по улицам Астрахани. Затем по ходу движения умудрился протаранить еще две машины. Полицейские быстро определили номер и владельца, точнее владелицу спорткара. Они отправились в сторону гаража, куда женщина поспешила загнать свое авто. Но не успела. Стражи порядка приехали как раз тогда, когда она пыталась заехать в ворота и не вписалась в них.

Женщина, которой 39 лет, была пьяна. Она не стала устраивать дебош, а согласилась на медосвидетельствование. Ее доставили в полицию.

Пьяная на спорткаре насмерть сбила пешехода.

Судя по уровню алкоголя в крови, дама выпила как раз перед тем, как сесть за руль.

Официально владельца спорткара – безработная. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Кроме того, ее ждет штраф за оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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