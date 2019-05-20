2019-05-20T10:00:58+03:00
Общество

В Волгоградской области клещи покусали 571 человек

Лихорадкой заразился пока один волгоградец
Екатерина МАЛИНИНА
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Если вас укусил клещ, обращайтесь к врачу.Если вас укусил клещ, обращайтесь к врачу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгоград пришло настоящее лето. И очень многие проводят время на природе. Но во время отдыха не стоит забывать и про опасность, которая таится в траве. В больницы обратился571 волгоградец с укусами клещей. На территории области определили пока только один случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой – клещ укусил фермера в Суровикинском районе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Роспотребнадзоре, от паразита обработали 2147 гектаров. Также ветеринары обрабатывают сельскохозяйственных животных. 37 процентов коров и 11 процентов коз и баранов защитили от клещей.

Волгоградцев еще раз просят быть внимательными при прогулках в городских парках и на пикниках. Осматривайте себя каждые 15 минут. Особенно будьте внимательными с детьми. Старайтесь одеться так, чтобы паразиты не смогли пробраться к открытым участкам кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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