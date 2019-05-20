В центре Волгограда в двойной аварии пострадал подросток

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-20T09:24:51+03:00

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Аварии на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской происходят постоянно. В воскресенье 19 мая около девяти вечера 25-летний парень на «Хендай Салярисе» ехал в сторону Современника. На пересечении с улицей Комсомольской он столкнулся с «Митсубиси», за рулем которого был 45-летний мужчина. От удара «Солярис» отбросило на ВАЗ 21103. Больше всего досталось японской машине. Во время столкновения пострадал 14-летний подросток. Его доставили в больницу с травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, изучают записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на этом перекрестке. После расследования установят виновного водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна авария с пострадавшими произошла на дороге между Краснослободском и Средней Ахтубой. Мужчина на «Шевроле Нива» не выдержал дистанцию и столкнулся с «Хендаем». От удара джип улетел в кювет. Водитель и две пассажирки попали в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU